Стали известны подробности о падении ребенка на стройке в Вологде

Место ЧП Фото: Google. Карты.

В Вологде Следственный комитет раскрыл подробности трагического инцидента на стройке у дома №21 по улице Беляева. ЧП произошло 4 августа.

Сегодня стало известно, что семилетний мальчик с приятелями смог проникнуть на территорию стройки. Там он забрался на 3 этаж и рухнул вниз через проем бетонных перекрытий. О произошедшем взрослым сообщила сестра ребенка. К сожалению, такие истории в России не редкость... В марте с высоты 5 этажа в Череповце упал школьник.

Пострадавший был госпитализирован в реанимацию Вологодской областной клинической больницы со множественными повреждениями. Он был в сознании. На данный момент выясняется, как совсем маленькие дети пробрались на территорию объекта, который должен быть закрыт для посторонних. Возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности». У правоохранителей также возникли вопросы к родителям мальчика.

Кроме того, в городе остро стоит вопрос интересных для детей детских площадок, где они смогут идти на контролируемый риск, а не искать адреналина на стройках.