В Соколе подростка сбил поезд

Место чп Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

В Соколе ЧП: 14-летнего мальчика сбил поезд. Трагедия произошла в минувший четверг в 21:15 около станции Сухона. Подросток находился на нерегулируемом пешеходном переходе через железнодорожные пути, когда в него врезался грузовой состав.

Сообщается, что было применено экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Ребенка госпитализировали в областную больницу. Характер травм не уточняется.

Транспортной прокуратурой инициирована проверка состояния железнодорожного полотна на месте ЧП.