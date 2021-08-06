Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия6 августа 2021 18:43

В Соколе подростка сбил поезд

ЧП произошло на железнодорожном переходе
Евдокия САХАРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Место чп

Место чп

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

В Соколе ЧП: 14-летнего мальчика сбил поезд. Трагедия произошла в минувший четверг в 21:15 около станции Сухона. Подросток находился на нерегулируемом пешеходном переходе через железнодорожные пути, когда в него врезался грузовой состав.

Сообщается, что было применено экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Ребенка госпитализировали в областную больницу. Характер травм не уточняется.

Транспортной прокуратурой инициирована проверка состояния железнодорожного полотна на месте ЧП.