Собчак в шоке от умных пешеходных переходов Вологды

Ксения Собчак Фото: Борис КУДРЯВОВ

6 августа в своем телеграм-канале «Кровавая барыня» Ксения Собчак выразила восторг по поводу современного подхода к безопасности пешеходов в Вологде: «Внимание — технологии в — угадайте где — ВОЛОГДЕ. Фонарь подсвечивает переход и пешехода. Гениально!».

Видео было снято на перекрестке Ленинградская-Благовещенская. Там умный переход появился одним из первых в городе - в качестве эксперимента. Интеллектуальная система видит приближение пешеходов, велосипедистов и животных, дает красный сигнал водителю и включает подсветку зебры.

Позже эксперимент объявили удачным, теперь в Вологде их установят десятки. А что насчет этого перехода, то скоро там появится обычный светофор. По мнению ГИБДД, так будет безопаснее - уж очень аварийное пересечение в самом центре города.