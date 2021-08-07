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Общество7 августа 2021 16:55

Собчак в шоке от умных пешеходных переходов Вологды

Светская львица оценила современный подход к безопасности на дороге
Евдокия САХАРОВА
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Ксения Собчак

Ксения Собчак

Фото: Борис КУДРЯВОВ

6 августа в своем телеграм-канале «Кровавая барыня» Ксения Собчак выразила восторг по поводу современного подхода к безопасности пешеходов в Вологде: «Внимание — технологии в — угадайте где — ВОЛОГДЕ. Фонарь подсвечивает переход и пешехода. Гениально!».

Видео было снято на перекрестке Ленинградская-Благовещенская. Там умный переход появился одним из первых в городе - в качестве эксперимента. Интеллектуальная система видит приближение пешеходов, велосипедистов и животных, дает красный сигнал водителю и включает подсветку зебры.

Позже эксперимент объявили удачным, теперь в Вологде их установят десятки. А что насчет этого перехода, то скоро там появится обычный светофор. По мнению ГИБДД, так будет безопаснее - уж очень аварийное пересечение в самом центре города.

Ксения Собчак восхитилась умными пешеходными переходами Вологды
Светскую львицу поразили технологии в глубинке. Видео с телеграм-канала "Кровавая барыня"