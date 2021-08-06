В Череповце водитель стрелял из ружья в дорожных рабочих

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В Череповце на улице Вологодской 4 августа произошло ЧП. Как рассказали сотрудники «Череповецдорстроя», они ремонтировали дорогу, когда на проезжей части появилась машина. Автомобиль врезался в ограждение, из него вышел нетрезвый водитель. Сначала агрессивный автолюбитель пытался подраться с рабочими, но потом понял, что силы не равны, и достал ружье. Он хотел выстрелить, но, к счастью, произошла осечка.

Прибывшим на место сотрудникам ГИБДД удалось скрутить нарушителя. Теперь на яростного череповчанина составлены протоколы за оказание сопротивления сотрудникам ГИБДД, вождение в пьяном виде. Пока ведется расследование конфликтной ситуации с оружием. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.