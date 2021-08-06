В Вытегре задержали вандала, который выложил свой "подвиг" в соцсети

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В Вытегре сотрудники полиции выехали на задержание вандала: мужчина увидел правоохранителей и сиганул в реку, однако далеко уплыть ему не удалось. Его выловили и доставили в отдел.

Предыстория следующая: некий местный житель выложил в соцсеть Инстаграм видео, где он как маугли залезает на ротонду, установленную на Набережной, и зачем-то выламывает камеру видеонаблюдения. На лице мужчины светится улыбка гордости: "Во, как я могу!". Камеру установили после набегов подростков, пачкающих стены.

Глава Вытегорского муниципального района Александр Зимин прокомментировал инцидент:

«Каждый из нас хочет оставить память о себе. Кто-то делает красивые проекты, строит, бережёт, а кто-то ломает. Дорогие вытегоры, вашему вниманию очередной «герой», некто С., решивший увековечить себя в истории, вырвав с «мясом» камеру на ротонде набережной, при этом испытав поросячий восторг от содеянного под одобрительные возгласы группы поддержки, после чего ничтоже сумняшеся разместивший в инстаграм плоды своего нелегкого, опасного для жизни «подвига», откуда и было выгружено это видео».

Однако чиновник отметил физические данные молодого человека: «Показал недюжинную резвость и неплохие качества пловца во время форсирования реки Вытегра». Сила есть, ума не надо? Вандал сейчас дает показания.