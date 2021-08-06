Череповецкая УК заплатит 400 тысяч штрафа за бардак у мусорки

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В Череповце специалисты комитета охраны окружающей среды и Роспотребнадзора начислили штрафов на 400 тысяч рублей одной из управляющих компаний. У дома №46 по улице Сталеваров в течение полугода оставался хлам вокруг площадки для крупного мусора.

Ведущий специалист комитета охраны окружающей среды Александра Ахметина рассказала cherinfo: «Площадка содержится в таком виде, что можно хоть каждый день составлять протоколы. Штрафы за нарушение значительные: в первый раз — 100 тысяч, во второй — уже 125. УК умудрилась насобирать больше 400 тысяч штрафов, и это только по четырем протоколам за полгода. За вывоз мусора отвечает „Чистый след“. Они приезжают, забирают крупный мусор вроде мебели, а все остальное оставляют, в том числе покрышки, строительный мусор. Это обязанность УК — убрать захламление на площадке. А она не убирает. Люди складывают мусор рядом и на газонах».

У дома сменилась управляющая компания еще с 1 июля, но ситуация с мусором не улучшилась, а на встречу с экологами представители и вовсе не явились.

Всего с начала года в городе металлургов составили 102 протокола по данной проблеме, а штрафов на 737 тысяч рублей.