В Вологде бар "Огонек" заплатит трехмиллионный штраф за алкоголь

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В Вологде суд оштрафовал бар «Огонек» на 3 млн рублей за реализацию алкогольной продукции без лицензии. Нарушение выявили в ходе проверки в феврале. Компания попыталась переложить вину на официанта и просила ограничиться предупреждением: якобы бутылки принадлежали другому юридическому лицу, а работник принял решение продавать этот алкоголь самостоятельно.

Арбитражный суд не признал нарушение малозначительным, ведь сомнительное спиртное могло убить посетителей или серьезно подорвать их здоровье. Полицейские изъяли 49 бутылок.

Суд назначил минимально возможный штраф, т.к. ранее компания не привлекалась к административной ответственности. Оспорить решение в апелляционном суде не удалось. Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области.