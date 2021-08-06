В Череповце рояль появился перед Дворцом бракосочетания

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Новый арт-объект появился в Череповце . Рояль из металла появился возле Дворца бракосочетания. "Рояль в цветах теперь встречает гостей и жителей города на площади Милютина, - пишет мэр города Вадим Германов. - Это новый арт-объект, и он кованый. А еще рядом с роялем поставим стул для того, чтоб было удобнее делать фото.

Арт-объект размещен на фоне красного кирпича - такие здания недавно похвалил блогер Илья Варламов. И мэр города назвал их "идеальным фоном".

В центре рояля расположены кашпо с цветами. В последнее время на арт-объекты Череповца участились нападения вандалов. Видимо, поэтому мэр сообщил, что за всем этим великолепием будут наблюдать видеокамеры системы "Безопасный город".