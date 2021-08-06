Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия6 августа 2021 11:25

В Вологодской области в ДТП пострадали сразу три женщины: 47, 21 и 12 лет

Водитель иномарки не успел затормозить
Иван Чухнин
КомментироватьОставить комментарий(0)
-

-

ДТП, в котором пострадали три женщины, произошло в Вологодской области. Две иномарки столкнулись 5 августа, около 12:45 на 82 километре трассы "Кола". Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Вологодской области, в Шекснинском районе 67-летний мужчина, управлявший "Субару Форестер", не заметил остановившийся перед регулируемым пешеходным переходом автомобиль "Киа Рио" и врезался в него.

Водитель Киа Рио, 47-летний мужчина, не пострадал. Но травмы получили его пассажиры: 12-летняя девочка, 21-летняя девушка и 47-летняя женщина.