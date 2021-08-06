В Вологодской области в ДТП пострадали сразу три женщины: 47, 21 и 12 лет

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ДТП, в котором пострадали три женщины, произошло в Вологодской области. Две иномарки столкнулись 5 августа, около 12:45 на 82 километре трассы "Кола". Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Вологодской области, в Шекснинском районе 67-летний мужчина, управлявший "Субару Форестер", не заметил остановившийся перед регулируемым пешеходным переходом автомобиль "Киа Рио" и врезался в него.

Водитель Киа Рио, 47-летний мужчина, не пострадал. Но травмы получили его пассажиры: 12-летняя девочка, 21-летняя девушка и 47-летняя женщина.