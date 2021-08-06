В Череповце начали собирать центральный пролет строящегося моста

Олег Кувшинников, ВКонтакте

В Череповце дан старт подъему и началу сборки центрального пролета нового моста через реку Шексна. Техническое открытие Архангельского моста запланировано на 1 августа следующего года. Торжественное открытие - 14 августа.

Работы будут вестись с двух сторон. Всего нужно установить 17 пролетных блоков – по восемь с каждого берега и центральный блок. 5августа был установлен первый. Пролетные строения строители намерены в этом году.

Чтобы представить масштаб работ, называются параметры первого блока руслового пролета ; вес- 70 тонн, ширина 30 метров, длина - 10 метров. Его транспортируют на барже, а поднимет специальное устройство. Только на закрепление блока к вантам потребуется два дня.

Губернатор области заявлял , что считает строительство моста в Череповце главным делом своей жизни. Он разместил в соцсетях фотографии со стройки с подписью: "Завораживающая красота индустриальной мощи Череповца..."