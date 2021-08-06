Угадай кто я: в Вологодской области поймали дистанционную мошенницу

23-летняя девушка промышляла мошенничеством. Она дозванивалась до людей, а у тех пропадали деньги.

Девушку, подозреваемую в дистанционном мошенничестве, задержали в Череповце. Это оказалась жительница Владимирской области, ей только 23 года, она приехала временно жить в Череповец.

В отделе полиции она призналась, что набирала случайные номера и разговаривала с гражданами, находившимися в разных регионах страны. Она задавала вопрос, узнал ли её собеседник, в результате потерпевшие сами додумывали, кто с ними говорит.

Житель республики Дагестан дал ей 10 тысяч рублей в долг, думая, что это знакомая юрист. Кроме того, он попросил у нее юридической помощи. Она сказала, что без проблем может оказать ему услугу за определенную плату, в результате он потерял более 30 тысяч рублей.

Жительница Ярославской области, например, решила, что ей звонит арендодатель. Она дала в долг 10 тысяч рублей мошеннице. Среди пострадавших - жители многих регионов страны: Липецкой, Курской и Ярославской областей, республик Башкортостан, Дагестан и Северная Осетия – Алания.

Против девушки возбуждены уголовные дела по 9 эпизодам ч. 1 и ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ей грозит до 5 лет лишения свободы.