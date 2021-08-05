Вологжан предупреждают о шквальном ветре и ливнях

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На синоптики Вологодского ЦГМС ожидают смены погоды в регионе уже с пятницы: включая выходные атлантический циклон принесет вологжанам ливни (особенно западные и центральные районы), местами грозы и шквалистый ветер до 15-17 м/с. МЧС напоминает вологжанам о важности соблюдения техники безопасности в грозу и сильный ветер.

В Вологде ночами ожидается +10...+14°C, днем +16...+18°C, в воскресенье чуть теплее - до +19...+21°C. В районах ночью прохладнее +7...+14°C, днем +17...+22°C. Постепенно к понедельнику будет теплеть. Больше всего осадков ожидается в субботу.