В Вологде унифицируют вид общественных остановок

За работой Фото: администрация города Вологды

В Вологде 17 автобусных павильонов приведут к единому городскому дизайну, согласованному с Общественным советом города, - их почистят и обошьют деревом. Дополнительные 6 остановочных комплексов появятся в областной столице до конца года, контракт на первые 3 будет заключен в августе. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города.

Ранее компания "Бастион" заключала контракт с администрацией на размещение рекламы на крытых павильонах, теперь же их передали в безвозмездное пользование.

Работы по обновлению уже завершены на семи остановках: пр. Победы, 37, ул. Зосимовская, 70, ул. Герцена, 53, ул. Прокатова, 8, ул. Ярославская, 32, ул. Мира, 42 и ул. Костромская, 1, остановка «Центр». Планируется редизайн остановки в Тепличном микрорайоне у дома 2 и 2А. А вот остальные остановки отремонтируют лишь по мере поступления финансов: ул. Чернышевского, д. 61, ул. Конева, вблизи д.2В, пр. Победы, вблизи д. 12 по ул. Ленинградской, ул. Герцена, д. 31, ул. М. Ульяновой, д. 8, Пошехонское шоссе, д. 22.

Новые крытые павильоны появятся у ТЦ «Луч», на площади Бабушкина в районе автовокзала, в 6-ом микрорайоне, на пересечении улиц Дальней и Фрязиновской, на улице Вологодской у школы № 25 и в селе Молочное у ВГМХА.