В Вологде уничтожили спортивную площадку

Фото Татьяны Рубцовой из группы "Вологда в порядке"

В Вологде неизвестные разгромили спортивную площадку у дома №26а по улице Конева. Об этом рассказала местная жительница в группе ВКонтакте "Вологда в порядке". Женщина заявила, что смотреть и слушать постоянные пьянки и драки, происходящие там, уже нет сил. Раньше было неплохое общественное пространство: теннисные столы, баскетбольные сетки, тренажеры и скамейки. Собирались поклонники ЗОЖ. Сейчас - полная разруха, которую невозможно создать за один вечер. Судя по всему, полиция нас не бережет.

Фото Татьяны Рубцовой из группы "Вологда в порядке"

Напомним, в городе активно ведется строительство новых ФОКОТов: в этом году на строительство 12 открытых спортивных площадок по программе «Детский спорт» из бюджета области потрачено 100 млн рублей. В результате, после постройки за ФОКОТами, по всей видимости, никто не следит и ответственность за содержание не берет. Деньги уходят в никуда?

Комментаторы были шокированы фотографиями разгрома. Чиновники же сухо сообщили, что заявление принято в работу и передано в некое профильное структурное подразделение. Многие сомневаются, что полиция вообще будет кого-либо искать. Вызывать ее тоже не спешат: "Могут приехать и через неделю, а проблемы будут лишь у позвонившего".