В Вологде 5 августа в прямом эфире обсудят проект благоустройства Затоновского пляжа

Фото со страницы мэра

В Вологде решили благоустроить дикий Затоновский пляж. Более 7 тысяч вологжан проголосовало за этот объект, как следующий для благоустройства по нацпроекту «Комфортная городская среда» в 2022 году. По этой программе в 2021 году начали преобразование Осановской рощи, а в прошлом — бульвара Пирогова.

5 августа в прямом эфире пройдет обсуждение концепции Затоновского берега с архитекторами Лаборатории городской среды. Приглашаются все жители города: онлайн можно будет познакомиться с предварительным планом благоустройства, задать интересующие вопросы и пройти опрос.

Приглашение

Трансляция стартует в 18:30 сразу на нескольких площадках, например, на официальном сайте Администрации города, а также группе в ВКонтакте «Лаборатория городской среды». Проект будет разработан до конца этого года.

Вологжане, выражать свое мнение и желания важно! Помогите проектировщикам избежать ошибок, на которые вы потом будете смотреть ближайшие годы.