Пенсионер не дождался вознаграждения за найденный самокат и пропил его

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В Вологде представитель проката самокатов обратился в полицию: одно из средств передвижения стоимостью 45 тысяч рублей исчезло. К счастью, в электросамокат внедрен GPS-трекер - можно установить местоположение. Однако в этот раз оно постоянно менялось. В какой-то момент адрес наконец устаканился - это был один из домов на улице Маяковского в областной столице.

Дверь открыла женщина: она с удивлением рассказала, что за бутылку водки самокат ей продал знакомый. Чтобы избежать лишних неприятностей, она сразу вернула транспортное средство законному хозяину. Напомним, что за приобретение или сбыт имущества, добытого преступным путем, установлена уголовная ответственность

В итоге, полицейские вышли на 67-летнего "продавца". Мужчина пояснил, что похитил самокат, чтобы потом вернуть его владельцу, но за вознаграждение. Собственника имущества он не дождался, поэтому продал знакомым всего лишь за бутылку водки.

Мужчине грозит уголовное дело по статье "Кража" и до 2 лет лишения свободы. Об этом инциденте рассказала пресс-служба УМВД по Вологодской области.