На Вологодчине задержали наркодилера с большим разнообразием веществ

Изъятое Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

На Вологодчине управлению по контролю над оборотом наркотиков при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» удалось задержать 29-летнего местного жителя. Мужчину заподозрили в хранении и распространении запрещенных веществ.

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В квартире вологжанина при обыске полицейские изъяли множество видов наркотических и психотропных веществ, уже расфасованных и подготовленных для сбыта посредством тайников-закладок.

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Часть веществ еще находится на экспертизе, но уже выявлено 18 грамм растительных наркотиков и синтетических на 600 г. Злоумышленника заключили под стражу, ведется расследование. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.