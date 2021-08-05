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Происшествия5 августа 2021 14:20

На Вологодчине задержали наркодилера с большим разнообразием веществ

"У нас было 2 пакетика травы, 75 ампул мескалина, 5 пакетиков ЛСД, солонка на половину наполненная кокаином и целое море разноцветных амфетаминов, барбитуратов и транквилизаторов". Книга "Страх и отвращение в Лас-Вегасе", автор Хантер С. Томпсон
Евдокия САХАРОВА
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Изъятое

Изъятое

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

На Вологодчине управлению по контролю над оборотом наркотиков при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» удалось задержать 29-летнего местного жителя. Мужчину заподозрили в хранении и распространении запрещенных веществ.

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В квартире вологжанина при обыске полицейские изъяли множество видов наркотических и психотропных веществ, уже расфасованных и подготовленных для сбыта посредством тайников-закладок.

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Часть веществ еще находится на экспертизе, но уже выявлено 18 грамм растительных наркотиков и синтетических на 600 г. Злоумышленника заключили под стражу, ведется расследование. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

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