В Вологде семилетний мальчик получил травмы на стройке и попал в реанимацию

ЧП случилось в Вологде 4 августа: на стройке пострадал маленький мальчик. Трагедия произошла накануне на улице Беляева. Об этом сообщила областная прокуратура. 4 августа 2021 года, в районе дома № 21 по улице Беляева семилетний ребенок получил серьезные травмы.

Подробности происшествия уточняются. Как сообщает портал Город Во, ребенок гулял там не один, о ЧП сообщила его сестра.

Мальчик был доставлен в Вологодскую областную детскую клиническую больницу, его поместили в реанимацию. Мальчик находится в сознании, но в тяжелом состоянии.

ЧП заинтересовалась прокуратура: «В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в деятельности уполномоченных органов, полноте принимаемых органами местного самоуправления мер по предотвращению угрозы жизни и здоровью населения».