Правила охоты на волков на Вологодчине изменились

Убив волка, можно подработать. В течение 2021 года вологодским охотникам уже выплатили 800 тысяч рублей за 220 добытых волков.

Сейчас сезон охоты был открыт с 1 августа и продлится до 31 марта. Но правила добычи хищников изменились. Так, охотникам не нужно везти добычу для ветеринарного обследования - ранее это было обязательным условием..Охотники должны просто уведомить об отстреле охотинспектора, сделать это в течение суток.

«Сообщение можно передать любым возможным способом. Главное условие для получения премии состоит в том, чтобы хищник был добыт на территории охотничьих угодий, которые указаны в разрешении», — прокомментировал начальник областного охотдепартамента Олег Кислицын. - За добытого самца вознаграждение составляет 3750 рублей, за волчицу — 4500, за волчонка — 3000 рублей.