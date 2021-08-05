В Череповце возводят сразу пять стадионов для занятия спортом

В Заречье построят уличный спортивный комплекс, самый большой в Череповце. Для него выделено более гектара городской земли между школами № 5 и 9. Стоимость объекта - 38 миллионов.

Согласно плану, здесь появятся беговые дорожки с резиновым покрытием, тренажеры, футбольное поле с искусственной травой, площадка для волейбола и баскетбола и полоса препятствий для сдачи норм ГТО. По инициативе жителей в комплекс включили площадку для воркаута, который построят по проекту «Народный бюджет — ТОС».

Решение о строительстве принято в апреле, новый спорткомплекс должны сдать не позднее 30 октября, а к 1 сентября должны проложить тротуары возле стройки, чтобы школьники и сотрудники школ могли беспрепятственно и безопасно ходить.

В Череповце строятся сразу пять таких комплексов. Кроме названного, объекты появятся в Макаринской роще, у школ № 10 и 24, на перекрестке Монтклер и Сазонова, на стадионе «Металлург». Однако спорткомплекс в Заречье - самый крупный.