В Вологде опубликовали план расширения кольца на Конева

План расширения кольца со страницы мэра города

Мэр города Вологды Сергей Воропанов объявил о планах на расширение кольца на улице Конева. Год назад на аварийном перекрестке с улицей Можайского организовали кольцо. Это сделали для снижения количества ДТП с пострадавшими. Не все автомобилисты были в восторге от внедрения кольцевого перекрестка - оказалось, для многих непонятно, как его проезжать, часто возникали ДТП. Кроме того, водители жаловались на слишком малую площадь кольца.

Сергей Воропанов заявил в соцсети: "Сколько бы ни было обсуждений, нужно ли кольцо на Конева или нет, факт остается фактом – ДТП на этом перекрестке стало меньше, и все они «косвенные» и без пострадавших. Сравните цифры: 2019 год - 58 аварий, 4 пострадавших. После организации кольца в этом году – 45 ДТП". В комментариях вологжане заметили, что половина аварий не доходят до ГИБДД, т.к. автомобилисты сами решают ДТП с небольшим ущербом, а их там случается достаточно.

Вологжанин Андрей Ботьков не согласился с данными, предоставленными сити-менеджером. Он заявил, что писал диплом по этому перекрестку и обращался за данными в ГИБДД, а также сервис городских видеокамер baza.net. Исследователь приложил свои выкладки. По его расчетам, с момента введения кольцевого пересечения в ГИБДД зарегистрировано 98 ДТП на момент написания работы, а по данным baza.net - на камеры зафиксированы все 195.

Расчёты вологжанина Андрея Ботькова

Мэр Вологды заявил, что кольцо показало свою эффективность, поэтому оно будет наконец расширено, созданы съезды с каждого направления. Пешеходные переходы останутся на прошлых местах.