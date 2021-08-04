Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Авто4 августа 2021 17:17

В Вологде опубликовали план расширения кольца на Конева

Таким образом собираются снизить количество ДТП
Евдокия САХАРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
План расширения кольца со страницы мэра города

План расширения кольца со страницы мэра города

Мэр города Вологды Сергей Воропанов объявил о планах на расширение кольца на улице Конева. Год назад на аварийном перекрестке с улицей Можайского организовали кольцо. Это сделали для снижения количества ДТП с пострадавшими. Не все автомобилисты были в восторге от внедрения кольцевого перекрестка - оказалось, для многих непонятно, как его проезжать, часто возникали ДТП. Кроме того, водители жаловались на слишком малую площадь кольца.

Сергей Воропанов заявил в соцсети: "Сколько бы ни было обсуждений, нужно ли кольцо на Конева или нет, факт остается фактом – ДТП на этом перекрестке стало меньше, и все они «косвенные» и без пострадавших. Сравните цифры: 2019 год - 58 аварий, 4 пострадавших. После организации кольца в этом году – 45 ДТП". В комментариях вологжане заметили, что половина аварий не доходят до ГИБДД, т.к. автомобилисты сами решают ДТП с небольшим ущербом, а их там случается достаточно.

Вологжанин Андрей Ботьков не согласился с данными, предоставленными сити-менеджером. Он заявил, что писал диплом по этому перекрестку и обращался за данными в ГИБДД, а также сервис городских видеокамер baza.net. Исследователь приложил свои выкладки. По его расчетам, с момента введения кольцевого пересечения в ГИБДД зарегистрировано 98 ДТП на момент написания работы, а по данным baza.net - на камеры зафиксированы все 195.

Расчёты вологжанина Андрея Ботькова

Расчёты вологжанина Андрея Ботькова

Мэр Вологды заявил, что кольцо показало свою эффективность, поэтому оно будет наконец расширено, созданы съезды с каждого направления. Пешеходные переходы останутся на прошлых местах.