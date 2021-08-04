Вологодский суд освободил высокопоставленную взяточницу из Коми из вологодской колонии

Елена Шабаршина Фото: пресс-служба Правительства Коми

Высокопоставленная взяточница из Коми отбывала срок на Вологодчине. Вологодским судом она была условно-досрочно освобождена.

Речь идет о бывшем председателе избирательной комиссии Республики Коми Елене Шабаршиной. Она была осужденной в 2019 году за взятки и отбывала срок в Вологде, в ИК-1, что на Советском проспекте.

Однако 9 июня городской суд удовлетворил ходатайство адвоката экс-главы избиркома, было вынесено постановление об УДО.

По данным уголовного дела, Шабаршина с ноября 2006 года по август 2015 года, занимая государственную должность председателя избиркома Коми, ежемесячно получала от замглавы региона Алексея Чернова деньги за общее покровительство и попустительство по службе. Это было расценено как взятка, общая сумма которой составила 1,56 млн рублей. Кстати, ранее говорилось о сумме более 6 млн рублей.

Преступление Шабаршиной заключалось в том, что она в нарушение федерального законодательства предоставляла власти оперативную информацию о ходе выборов, знакомила с данными протоколов участковых избирательных комиссий еще до внесения результатов в систему ГАС "Выборы".

Экс-чиновница была осуждена на шесть лет колонии общего режима со штрафом в размере 1,56 млн рублей и запретом занимать определенные должности на два года. Однако Верховный суд Коми смягчил наказание до трех лет лишения свободы.

Сейчас, по решению вологодского правосудия, женщина оказалась на свободе.