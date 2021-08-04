Полиция вычислила юношу, свернувшего кошке голову

Фото: сайт Город Че

В Череповце задержали вандала, оторвавшего голову зеленому коту. Им оказался 21-летний череповчанин. Его доставили в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба полиции, за вандализм грозит штраф до 40 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, арест на срок до трех месяцев.Кроме того, ему предстоит восполнить ущерб - около 120 тысяч рублей.

Как сообщала "Комсомолка", в ночь на 23 июля в парке «Серпантин» Череповца была изуродована кошка - арт-объект.

На видео попало как два молодых человека фотографировались с фигурой. Потом один из них продемонстрировал у навыки боевых искусств. От его удара у кошки отвалилась голова.

Ранее под суд попал череповчанин, оторвавший лапу северсталевскому талисману Севе.

Ранее череповчане были возмущены тем, что вандалы разрушили ледовые скульптуры, посвященные юбилею Победы.