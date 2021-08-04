Серийного вора-рецидивиста взяли в Вологде

Мужчина украл даже кроссовки, что плохо лежали Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологде двое вологжан пожаловались на кражу велосипедов из подъезда дома на улице Гончарной. Ущерб составил 16 и 6 тысяч рублей. Правоохранителям удалось выследить подозреваемого. Им оказался 38-летний рецидивист.

Как рассказал задержанный, он возвращался с работы и заметил открытый подъезд - устоять не смог, ведь там он обнаружил непристёгнутый велосипед. Мужчина забрал находку себе. Еще через два дня вор вернулся на место преступления: там он снова увидел транспортное средство, но уже пристегнутое. К счастью, мужчина был готов к такой напасти и перекусил тросик плоскогубцами.

Нечестно добытое он сбыл за 2 тысячи рублей. Полицейские смогли установить причастность задержанного еще к 15 кражам разного имущества. Часть похищенного удалось вернуть владельцам. Мужчине грозит колония за кражи и мелкие хищения, совершенные лицом, подвергнутым административному наказанию, а также за похищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.