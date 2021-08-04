В Вологде перекресток Ленинградская-Благовещенская станет регулируемым

- Фото: Евдокия САХАРОВА

В Вологде 15 сентября подключат стационарный светофор на перекрёстке улиц Ленинградская и Благовещенская. На эти цели потратят 2,9 миллиона рублей. В прошлом августе там появился "умный" переход, т.к. на перекрестке в ДТП часто страдали люди.

По подсчетам специалистов, в будние дни в среднем переход используют 1200 вологжан. В непосредственной близости школа, больница, университет, стадион - центр города! В день по улице Ленинградской проносятся 40 тысяч транспортных средств.

Выяснилось, что экспериментальный "умный" переход не справился со слишком сложной дорожной ситуацией, поэтому там появится обычный светофор.