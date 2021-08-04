Череповчанин посодействовал задержанию соседа

Украденное имущество Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Череповце неравнодушный мужчина обратился к полицейским с наблюдением. Ему показалось, что житель одного из домов по улице Металлургов стал приезжать каждый раз на разном велосипеде. Это было подозрительно.

Правоохранители проверили поступившую информацию. В итоге, в квартире 44-летнего мужчины были обнаружены 4 велосипеда, при этом 2 из них на тот момент были в угоне. Полицейские установили 3 владельцев, сейчас ищут последнего. Об этом сообщила пресс-служба городского УМВД.

Воришка признался, что хотел продать украденное в интернете. Теперь ему грозит до 2 лет лишения.