Вологжанин отдал 12 тысяч рублей мошенникам на похороны родственницы

-

55-летний житель села имени Бабушкина Вологодской области обратился в полицию с заявлением: он стал жертвой мошенников. Мужчина рассказал, что ему в соцсети написала родственница и сообщила печальное известие - ее мама скончалась. Кроме того, у женщины было тяжкое материальное положение, и она попросила помочь с деньгами на похороны. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодчине.

Вологжанин недолго раздумывая пришел на помощь и перевел 12 тысяч рублей на банковскую карту, указанную сообщении. Через какое-то время после этого разговора страница родственницы уже была заблокирована - аккаунт был взломан, это аферисты действовали от ее лица. В результате, 12 тысяч рублей ушли на пропитание неизвестных преступников. Зато родственница жива... Будьте бдительны!