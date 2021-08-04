Череповчанин отправился в колонию за пьяное вождение

Водитель отправился за колючую проволоку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Череповчанин попал в колонию, потому что позволял себе сесть пьяным за руль.

Мировой судья уже наказывал мужчину - он отсидел 10 суток за то, что пьяным он сел за руль, при этом не имея водительских прав.

Но это не остановило любителя выпить и покататься: 5 июня 2021 года в три часа ночи он был вновь остановлен ДПС. Пьяным и без прав он ехал на Nissan Almera и был пойман на 1 километре автомобильной дороги Шексна-Сизьма.

Суд решил изолировать мужчину от общества и автомобилей. Шекснинский районный суд отменил мужчине условно-досрочное освобождение и назначил ему наказание в виде 2 лет 11 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года