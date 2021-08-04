Работник рыбоводческого хозяйства спас двух утопающих

Двоих мужчин, перевернувшихся на лодке, спас местный житель. ЧП случилось 3 августа на Азатском озере, в районе деревни Никоновская Белозерского района.

Два мужчины перевернулись на пластиковой лодке. Оба мужчины, 1978 и 1981 годов рождения, оказались в воде. Мужчины были спасены работником ООО СХП «Чистое Озеро» на лодке. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Они были доставлены на берег, им была вызвана скорая помощь. Пострадавшие от госпитализации отказались.

Как сообщала "Комсомолка". в Череповце 3 августа были вытащены из воды двое погибших, оба мужчины были в одежде.