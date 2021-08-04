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Происшествия4 августа 2021 8:30

В Череповце выловили из реки двоих погибших

Оба были одеты
Иван Чухнин
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В Череповце за сутки выловили из воды сразу два трупа. Оба были одеты. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Вологодской области.

3 августа из реки Шексны, в районе улицы Матуринская в Череповце, извлечено тело мужчины . Он опознан, это череповчанин 1985 года рождения. Мужчина был в верхней одежде. Причина смерти и обстоятельства случившегося уточняются.

Кроме того, 3 августа из реки Ягорбы, в районе Северного моста, извлечено тело мужчины 1987 года рождения. Мужчина был в верхней одежде. Причина смерти и обстоятельства случившегося уточняются.

Трупы были переданы полиции.