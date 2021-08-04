27-летний сосед украл у 17-летней студентки ноутбук

Молодой мужчина обокрал студентку. Он заметил, где девушка прячет ключ от квартиры и решил зайти в гости, когда ее не будет дома. В квартире он увидел ноутбук девушки и своровал его. 17-летняя девушка обратилась с полицию. Ущерб она оценила в 9 тысяч рублей.

Сотрудникам уголовного розыска удалось вычислить и задержать подозреваемого. 27-летний сосед сообщил, что ключ взял под ковриком у двери, взял ноутбук, квартиру закрыл, ключ выбросил. ноутбук сдал в ломбард за полторы тысячи рублей, все деньги он успел потратить. Полицейские изъяли похищенный ноутбук в указанном заведении.

Сейчас ему грозит 6 лет колонии.

По данному факту следственным отделом №2 СУ УМВД России по г. Вологде возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище), сообщили в пресс-службе УМВД по Вологодской области.