Вологодский губернатор прошел ревакцинацию

ВКонтакте, страница губернатора области Олега Кувшинникова

Губернатор области прошел ревакцинацию. Ранее он сообщал, что по интернету записался на повторную вакцинацию. А 3 августа его пригласили на вакцинирование, он выбрал "Спутник Лайт" - около 5 тысяч доз привезли в регион и распределили по мобильным прививочным пунктам в Вологде и Череповце. губернатор прививался во Дворце спорта - там не наблюдался наплыв народа.

Олег Кувшинников сообщил на страничке в соцсетях:

«С последней прививки прошло полгода, по рекомендации врачей записался на повторную иммунизацию. Привился вакциной «Спутником Лайт» во Дворце спорта в Вологде. Сертификат с кодом будет на госуслугах", – написал Олег Кувшинников.

Олег Кувшинников приветствует тех. кто привился:

– Благодарю тех, кто вакцинировался. Я сделал свой выбор, и вы тоже будьте здоровы».

В Вологодской области ежедневно фиксируются смерти от коронавируса. Ситуация с заболевшими остается серьезной.