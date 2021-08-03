В Вохтоге рецидивист вскрыл дом, украл икону и пил 3 дня

Ivan Aleksic

В поселке Вохтога Грязовецкого района Вологодской области в конце марта взломали дверь в дом и похитили икону с изображением лика Божией Матери и дитя. Правоохранителям удалось найти преступника - им оказался рецидивист, который только отбыл административный арест и приехал к дяде за деньгами. С родственником он поругался, поэтому решил добыть средства другим путем.

Мужчина взломал входную дверь в чужой дом, нашел икону в дальнем углу комнаты, достал образ из киота и был таков. Вор направился в деревню Фрол к своему брату, однако тот отказался оставлять у себя сомнительный артефакт. Тогда вологжанин встретил по пути знакомого и пил с ним три дня. После чего продал украденное, купил спиртного, но на пути к дому их уже задержали сотрудники полиции.

Потерпевшая рассказала, что икона осталась ей от родителей, уже 6 лет с подсудимым они отношения не поддерживали. Икону найти так и не удалось.

Грязовецкий районный суд, учитывая смягчающие и отягчающие вину обстоятельства, назначил мужчине 2 года и 3 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он должен будет выплатить 3800 рублей материального ущерба.