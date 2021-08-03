В Вологде обрезают ветки деревьев в центре города

Фото со страницы Алексея Шумилова

В Вологде на улицы вышли городские садовники. Как сообщил начальник департамента городского хозяйства Алексей Шумилов, на данный момент уже заканчивается санитарная обрезка деревьев на аллее улицы Пушкинской: "Детский парк, аллея Пирогова, набережная у Соборной горки, улица Сергея Орлова и проспект Победы уже готовы". Потом специалисты отправятся в Октябрьский парк.

В ходе санитарной обрезки удаляются засохшие ветки, а также некоторые живые, которые спутываются с проводами и знаками. Садовники работают как с земли, так и с автовышки.