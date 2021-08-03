Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 августа 2021 16:31

На Вологодчине больше не будет иностранцев за рулем такси и автобусов

Правительство региона приняло решение ограничить прием на работу мигрантов
Евдокия САХАРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
-

-

В Вологодской области иностранные граждане больше не смогут работать на перевозке пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении, междугородном сообщении и в такси. Постановление вышло 29 июля на официальном сайте региона.

Привлекать мигрантов даже с патентом на деятельность не смогут как частные предприниматели, так и любые предприятия и организации. В федеральном законодательстве таких ограничений нет, но у регионов есть право вводить запрет по отдельным видам деятельности.

В Приморском крае с 2020 года действует такой запрет. Ограничения есть в Новосибирской и Тверской областях.