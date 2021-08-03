На Вологодчине больше не будет иностранцев за рулем такси и автобусов

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В Вологодской области иностранные граждане больше не смогут работать на перевозке пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении, междугородном сообщении и в такси. Постановление вышло 29 июля на официальном сайте региона.

Привлекать мигрантов даже с патентом на деятельность не смогут как частные предприниматели, так и любые предприятия и организации. В федеральном законодательстве таких ограничений нет, но у регионов есть право вводить запрет по отдельным видам деятельности.

В Приморском крае с 2020 года действует такой запрет. Ограничения есть в Новосибирской и Тверской областях.