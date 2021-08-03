Пугало от людей заметили в Череповецком районе

Фото от подписчика Фото: www.gorodche.ru

В Череповецком районе, вблизи деревни Шулма, жители придумали действенный способ сохранить чистоту родного края. В редакцию ГородЧе устрашающие фотографии прислал один из подписчиков.

На столбе защитники природы разместили композицию из мусорных пакетов. Она очень похожа на труп человека, связанного и повешенного вверх ногами. На пугале есть табличка, гласящая: «Он выбрасывал мусор в лес». Предостережение для любителей помусорить. Вероятно, в этих краях так и поступают с теми, кто не бережет природу. Очень наглядно.