В Вологодской области ликвидированы четыре деревни

Фото Арсения Волкова
В Вологодской области исчезают деревни. Список утраченного увеличился на четыре деревни. Постановление о ликвидации четырех населенных пунктов подписал заместитель губернатора Антон Кольцов.
Убраны с карта деревни Усово, Хаменниково, Шушково В Вологодском районе и Мурганы в Кирилловском районе.
Деревни упразднены, данные о них будут удалены из учетных записей сельских и районных администраций.
Всероссийские переписи 2002 и 2010 годов показали, что в населенных пунктах не было постоянного населения.