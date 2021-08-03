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Общество3 августа 2021 15:43

В Вологодской области ликвидированы четыре деревни

Три из них - в Вологодском районе и одна - в Кирилловском
Иван Чухнин
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Фото Арсения Волкова

Фото Арсения Волкова

В Вологодской области исчезают деревни. Список утраченного увеличился на четыре деревни. Постановление о ликвидации четырех населенных пунктов подписал заместитель губернатора Антон Кольцов.

Убраны с карта деревни Усово, Хаменниково, Шушково В Вологодском районе и Мурганы в Кирилловском районе.

Деревни упразднены, данные о них будут удалены из учетных записей сельских и районных администраций.

Всероссийские переписи 2002 и 2010 годов показали, что в населенных пунктах не было постоянного населения.