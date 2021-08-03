Туристка опозорила Тотьму на весь север

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Жители Мурманской области оказались шокированы и возмущены дикой выходкой вологжанки. Женщина в своей поездке в Заполярье оставила надпись "Тотьма" на скалах в Териберке. Дама поделилась своими впечатлениями от крайнего севера в соцсетях и дополнила сообщение фотографией: "Дорога на Териберку, тундра, валуны, мох ягель. Арт объекты от туристов. Красота и простор! Внесла свою лепту. Теперь здесь знают о Тотьме".

Оставленные надписи на скалах и других природных объектах могут храниться веками - теряется эстетичность уникального места, а порой и утрачиваются наскальные рисунки древности.

Подписчики восторгов не оценили - только этой весной в селе волонтеры стирали подобные надписи со скал. Теперь Тотьму мурманчане точно запомнили.