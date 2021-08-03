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Общество3 августа 2021 14:09

Организаторы конкурса получили 31 эскиз въездного знака в Череповце

Победители будут определены 12 августа
Иван Чухнин
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В Череповце появится новый въездной знак. Для этого был объявлен конкурс. В результате 31 эскиз был прислан на конкурс, их будет рассматривать конкурсная комиссия.

Участие приняли архитекторы и дизайнеры из Череповца, Вологды и Санкт-Петербурга. Решено отметить трех победителей.

Лучший проект станет прототипом въездного знака, который появится на пересечении Южного шоссе и трассы на Пошехонье. Самое главное в конкурсе - идея.

Оценивать работы будут по трем критериям: высокий эстетический уровень, реализуемость и обоснованность решений.

Подведение итогов состоится 12 августа 2021 года. Организаторы обещают обнародовать работы победителей.