Организаторы конкурса получили 31 эскиз въездного знака в Череповце

В Череповце появится новый въездной знак. Для этого был объявлен конкурс. В результате 31 эскиз был прислан на конкурс, их будет рассматривать конкурсная комиссия.

Участие приняли архитекторы и дизайнеры из Череповца, Вологды и Санкт-Петербурга. Решено отметить трех победителей.

Лучший проект станет прототипом въездного знака, который появится на пересечении Южного шоссе и трассы на Пошехонье. Самое главное в конкурсе - идея.

Оценивать работы будут по трем критериям: высокий эстетический уровень, реализуемость и обоснованность решений.

Подведение итогов состоится 12 августа 2021 года. Организаторы обещают обнародовать работы победителей.