Стало известно, сколько вологжан довольны своими доходами

Примерно каждый пятый вологжанин доволен своей зарплатой. Или : четверо из пяти недовольны своими доходами. Опрос провела hh.ru, крупнейшая российская онлайн-платформа по поиску работы и сотрудников. Опрос проводился среди жителей Северо-Западного федерального округа, в том числе из Вологодской области.

Кстати, сайт приводит и информацию о вакансиях, причем высокооплачиваемых. Самую высокую в регионе зарплату сегодня предлагают заместителю директора по строительству - от 200 000 до 250 000 руб. до вычета налогов, технологу на рыбоперерабатывающее производство (от 150 000 руб. на руки), руководителю команды 1С (от 150 000 руб. до вычета налогов), главному конструктору на производство силовой электроники (от 150 000 руб. на руки), Java разработчику (от 150 000 до 170 000 руб. на руки).

Но специалисты каких сфер чаще всего довольны своими доходами? Это: представители профессиональных сфер «Банки, инвестиции» (35%), «ИТ, телеком» (24%), «Строительство, недвижимость», «Транспорт, логистика» и «Маркетинг, PR» (по 23%). Любопытно, что недовольных больше всего среди представителей высшего менеджмента (90%) и административного персонала (89%).

У 33% жителей региона заработная плата за последний год не изменилась. 27% рассказали, что их ежемесячный доход сократился, еще 39% – что, наоборот, увеличился. Про рост зарплат чаще всего рассказывали представители сфер «Маркетинг, PR» (52%), «Банки, инвестиции» (51%) и «ИТ, телеком» (48%).

Упали доходы занятых в сферах «Искусство, развлечения, медиа» (37%), «Продажи» (36%) и «Строительство, недвижимость» (35%).

По информации сайта, средняя предлагаемая зарплата в Вологодской области в июне составила 40,5 тысяч рублей, а средняя ожидаемая – 36 тысяч.