Постоялец череповецкого хостела устроил праздник за закрытыми дверями

В Череповце мужчина устроил скандал в хостеле. ЧП случилось среди белого дня. Сотрудники были вынуждены обратиться за помощью к бойцам Росгвардии. Как сообщает пресс-служба ведомства, на пульт дежурного вневедомственной охраны города в 11:50 поступил вызов из хостела, расположенного на улице Чкалова.

На место выехали сотрудники Росгвардии. Оказалось, у одного из постояльцев закончился срок пребывания в хостеле. И когда администратор обратилась к мужчине с требованием освободить номер, тот заперся в комнате и стал распивать там спиртные напитки.

Работники заведения, намереваясь выселить нарушающего порядок постояльца из хостела, после долгих уговоров воспользовались запасными ключами и зашли в номер. Мужчина устроил скандал, пересыпая угрозы грубой нецензурной бранью.

Росгвардейцы помогли мужчине 1973 г.р. выселиться и передали его полиции.