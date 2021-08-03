В Бабаевском районе сгорел дом вместе с людьми. Как сообщает пресс-служба МЧС, 3 августа в 2 часа 08 минут поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в деревне Володино.

Дом сильно пострадал от огня, выгорело на площади 49 квадратных метров. Сгорела кровля. На месте пожара найдены тела двух мужчин: один 1955 года рождения (предположительно собственник дома), личность второго устанавливается. Причина произошедшего уточняется. На пожар выезжало две единицы техники, 5 человек личного состава. На месте работает дознаватель.