Сразу две политической партии не были зарегистрированы из-за недостоверных подписей

Сразу две партии не попадают в Законодательное собрание области. "В связи с недостаточным количеством достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации областного списка кандидатов, Избирательная комиссия Вологодской области отказала в регистрации областных списков кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Вологодской области, выдвинутых избирательными объединениями «Региональное отделение в Вологодской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» и «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»", - сообщает областной избирком.

"Новые люди" - политическая партия, появившаяся на Вологодчине буквально полгода назад. Региональное отделение "Коммунистов России" ( не путать с КПРФ) на официальном сайте партии отсутствует, Вологодская область находится в реестре "Еще не с нами".

Что касается выборов в Государственную думу, 16 партий могут участвовать без сбора подписей. Напомним, в список входят партии, имеющие фракцию в Госдуме, либо набравшие по итогам прошлых думских выборов 3%, либо имеющие хотя бы одну фракцию в региональном заксобрании, то есть прошедшие туда по партийным спискам. Список партии должен набрать более 5% на выборах в заксобрание одного из 85 субъектов РФ.

В число этих 16 партий входят и "Новые люди", и "Коммунисты России".