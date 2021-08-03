В Вологде задержали в магазине женщину: лайфхак для воров не сработал

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В Вологде в торговом центре на Окружном шоссе сотрудники Росгвардии задержали 32-летнюю женщину - ее рюкзак отчаянно запищал на выходе из магазина нижнего белья.

Выяснилось, что женщина заранее подготовилась к шоппингу и взяла с собой фольгу, которой обмотала несколько понравившихся комплектов. Таким образом воришка пыталась обмануть антикражное устройство. Лайфхак не сработал, ей грозит уголовное дело. Ущерб составил 4800 рублей.

Как оказалось, женщину разыскивают еще с мая за подобные преступления.