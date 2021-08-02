В Череповце поезд сбил железнодорожника в День железнодорожника

Место происшествия

В Череповце 1 августа около 5 часов вечера произошло ЧП: составитель поездов попал под вагон. Мужчину госпитализирован в больницу. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

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Производственную травму работник ООО «Ремонт железнодорожного транспорта» получил в профессиональный праздник железнодорожников. На территории АО «Вагонная ремонтная компания — 2» в Череповце проводились маневровые работы, когда специалист нарушил правила технической эксплуатации железных дорог и встал у входных дверей ангара. В результате мужчина был травмирован приближающимся вагоном.

Сейчас транспортная прокуратура занимается проверкой обстоятельств ЧП, соблюдения правил безопасности, охраны труда. Дадут и оценку действий всех должностных лиц организации.