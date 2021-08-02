В Вологде пьяный мужчина напал на сотрудницу ночлежки

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В Вологде в социальное учреждение на Некрасовском переулке ворвался пьяный посетитель. Сотрудница заведения отказалась впускать мужчину в нетрезвом виде. Ему это очень не понравилось: пьянчужка начал отстаивать свою точку зрения с использованием матерных выражений и хамства, а потом даже распустил руки. После того, как женщина получила несколько ударов от агрессора, она нажала тревожную кнопку.

На место прибыли росгвардейцы и задержали 58-летнего нарушителя. Им оказался местный житель. Его передали в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Об инциденте рассказала пресс-служба Росгвардии по Вологодской области.