Череповчанин неудачно прыгнул с Октябрьского моста и сбежал из реанимации

Октябрьский мост Фото: Google Карты

В Череповце в июле зафиксировано 2 прыжка с Октябрьского моста - их совершили молодые люди из одной компании. Группа отдыхающих расположилась на берегу Шексны у лыжной базы. Мужчины поспорили "на слабо". Расстояние до воды у фарватера составляло около 18 метров - высота шестиэтажного дома.

Первый парень после прыжка самостоятельно добрался до берега, видимых повреждений не было, от помощи врачей отказался, как и от медосвидетельствования. Череповчанина передали сотрудникам полиции для разбирательств.

Через неделю с душевными силами уже собрался его товарищ - прыгнул он менее удачно. Когда мужчина вышел из воды, изо рта шла пеной кровь, дышать явно было тяжело. Есть вероятность, что прыгун ударился о дно. Череповчанина доставили в реанимацию областной больницы, но он оттуда почему-то сбежал в сторону Октябрьского моста. Судьба его неизвестна.

За «Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах области» в Вологодской области грозит штраф от 1000 до 3000 рублей. Об этом сообщил газете "Речь" Дмитрий Санакоев, директор МБУ «Спасательная служба».