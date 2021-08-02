Вологда взяла в лизинг 3 новых троллейбуса за 88 млн рублей

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Состоялся аукцион на лизинг трех троллейбусов для Вологды на 87 918 518 рублей 77 копеек. На заявку откликнулась лишь одна фирма "Межрегиональная лизинговая компания". Три новых троллейбуса 1 класса перейдут городу во временное владение и пользование до 29 декабря 2023 года. В салоне и кабине водителя должны быть установлены видеокамеры с возможностью архивирования данных и просмотра записи с удаленного компьютера. Кроме того, там будет Wi-Fi, USB-порты и рециркуляторы.

Подробнее: https://gorodvo.ru/news/society/23978-v_vologdu_na_dnjakh_pridut_tri_novykh_trollejjbusa/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

На открытии фестиваля электрических видов транспорта «Электрофест» мэр Вологды заявил, что по программе лизинга в 2022 году город собирается получить 38 троллейбусов. А три троллейбуса нашего завода-изготовителя должны выйти на улицы в качестве эксперимента для тестирования новых маршрутов в ближайшие дни.