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Общество2 августа 2021 15:03

В Вологодской области начался рост грибов

Фотографии появились в соцсетях
Иван Чухнин
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Любовь Лихоманова, Грязовецкий район: "Пошла за малиной, а в лесу- вон оно что!"

Любовь Лихоманова, Грязовецкий район: "Пошла за малиной, а в лесу- вон оно что!"

В Вологодской области пошли грибы. Фотографии с лесными трофеями появились в соцсетях. Жители разных районов находят грибы вопреки мнению, что в лесах очень сухо и, пока "не прольет хорошенько", ничего не вырастет.

Однако грибы - одни из самых жизнеспособных живых организмов. И даже небольших дождей оказалось достаточно, чтобы пошли дожди. Конечно, рост оказался немногочисленным, грибы единичны и потому основная масса грибников намерены ждать, когда "прольет хорошенько".