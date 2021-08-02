В Вологодской области начался рост грибов

Любовь Лихоманова, Грязовецкий район: "Пошла за малиной, а в лесу- вон оно что!"

В Вологодской области пошли грибы. Фотографии с лесными трофеями появились в соцсетях. Жители разных районов находят грибы вопреки мнению, что в лесах очень сухо и, пока "не прольет хорошенько", ничего не вырастет.

Однако грибы - одни из самых жизнеспособных живых организмов. И даже небольших дождей оказалось достаточно, чтобы пошли дожди. Конечно, рост оказался немногочисленным, грибы единичны и потому основная масса грибников намерены ждать, когда "прольет хорошенько".