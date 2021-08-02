Простой вологжанин сделал аферистов миллионерами

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В полицию города Вологды обратился 38-летний мужчина, который попался на удочку дистанционных мошенников. Как рассказал пострадавший, в 8 утра пятницы ему поступило несколько телефонных звонков. С ним разговаривали "работники службы безопасности банков" и "сотрудники правоохранительных органов". Мужчину напугали тем, что злоумышленники пытаются взять на его имя займы, а потом снять все деньги. Незнакомцы убедили шокированного вологжанина, что ему надо срочно самому взять кредиты и перевести деньги на сторонние счета и номера сотовых через терминалы оплаты в разных районах города...

Мужчина переводил кредитные деньги с самого утра и до глубокой ночи. Потрудившись таким образом, ему удалось "подарить" телефонным аферистам более миллиона рублей.

Таким же образом пострадала 70-летняя череповчанка - мошенники умудрились позвонить пенсионерке в общей сложности с 43 абонентских номеров. Женщина отдала аферистам 100 тысяч рублей, которые взяла в кредит.